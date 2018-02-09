В Германии требуют отменить безвиз с Грузией

Правительство федеральной земли Северного Рейн-Вестфалии в Германии планирует пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на общественную телерадиокомпанию Северного Рейн-Вестфалии (WDR).

Безвизовым режимом со странами Евросоюза граждане Грузии пользуются с 28 марта.

По информации WDR, недовольство регионального правительства вызвано возросшим количество грузин, просящих убежище в Германии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник заявила, что на данный момент более 170 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом.

Согласно данным на сайте Европейского бюро по оказанию поддержки соискателям убежища (EASO), количество заявок от граждан Грузии на получение убежища в Европе в 2017 году увеличилось на 35%.