Мировой рынок акций потерял более $5 трлн за две недели

Мировой рынок акций потерял $5,2 трлн (или около 6%) совокупной капитализации за две недели из-за всплеска волатильности, подсчитал старший аналитик индексов из S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Его расчеты основаны на данных за период с закрытия торгов в США 26 января по 8 февраля включительно.

Почти половина суммы ($2,49 трлн) приходится на американский индекс Standard & Poor's. S&P 500 с исторического максимума, достигнутого 26 января, упал на 10,6%, тогда как Dow Jones Industrial Average потерял за тот же период 10,4%.

По оценкам агентства Bloomberg, капитализация мирового рынка акций сократилась с последнего пика (28 января) более существенно - на $5,95 трлн, с 26 января - на $5,4 трлн.