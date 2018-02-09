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В январе экспорт вырос на 43%, импорт – на 55%: премьер-министр Армении представил оперативные данные


Как показывают оперативные данные, в январе 2018 года, по сравнению с январем 2017 года, в Армении экспорт вырос на 43%, импорт – на 55%. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет премьер-министр Армении Карен Карапетян. «На сайте Министерства по экономическому развитию и инвестициям отныне будет действовать новая информационная система, которая представит заинтересованным лицам все сведения о рынках, что позволит армянским экспортерам оринетироваться в ситуации на внешних рынках»,- пишет он.


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