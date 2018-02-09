Состояние пострадавшего от пожара 63-летнего гражданина оценивается как крайне тяжелое

Пострадавший при пожаре на улице Кристафора получил ожоги 2-3-ей степени.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказали специалисты Научного центра радиологии и ожогов.

«Он обгорел в нетрезвом состоянии. Сейчас гражданин А.А. – без сознания, и не может ничего рассказать. У него тотальные ожоги и ожоги дыхательных путей 2-3-ей степени»,- сказали в Центре.

Сигнал о пожаре был получен в МЧС Армении в 01:28 9-го февраля.

На место выехали 2 боевых расчета, спасатели и дежурные бригады.

Спасатели вывели из дома А.А., 1955 г.р., которого с ожогами доставили в Научный центр радиологии и ожогов Первой клинической больницы, где врачи оценили состояние пострадавшего от пожара 63-летнего гражданина как крайне тяжелое.

Пожар был изолирован в 02:11, погашен – в 02:34.