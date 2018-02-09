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NYT: курды захватили последних боевиков отряда ИГ, казнивших западных журналистов


Сирийские курды захватили двух последних боевиков отряда террористической группировки "Исламское государство" , известного казнями и пытками западных пленников, в частности американских журналистов. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По ее сведениям, задержанные Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх входили в отряд из четырех человек Beatles , названный в честь британского музыкального коллектива из-за британского акцента террористов. Все четверо в свое время проживали в Лондоне.

Главарь Beatles Мухаммед Эмвази был ликвидирован в 2015 году в ходе авиаудара. Еще один член отряда Эйн Дэвис содержится под стражей в Турции.

Отряду приписываются пытки заложников и казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

 

 




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