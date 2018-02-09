СМИ: номинальный глава КНДР и сестра Ким Чен Ына прибыли в Южную Корею

Делегация КНДР во главе с номинальным главой страны Ким Ён Намом прибыла в пятницу в Республику Корея. Как сообщает телеканал Вай-ти-эн, самолет из Пхеньяна приземлился в международном аэропорту Инчхона недалеко от южнокорейской столицы. В состав делегации из 22 человек входит также Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сразу после прилета они отправятся в уезд Пхёнчхан, где вечером будут наблюдать за церемонией открытия зимних Олимпийских игр. Перед этим северокорейцы посетят ужин от имени президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, на котором будут присутствовать первые лица еще примерно двадцати государств или их представители .

В субботу делегаты вернутся в Сеул, где состоится их встреча с южнокорейским лидером. Местные СМИ не исключают, что в ходе переговоров Ким Ё Чжон может передать Мун Чжэ Ину послание от Ким Чен Ына с приглашением посетить КНДР. В воскресенье представители Севера вылетят на родину.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.





