Член Госсовета КНР и госсекретарь США обсудили продолжение давления на КНДР

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Госсовета КНР Ян Цзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг во время встречи в Госдепартаменте обсудили давление на КНДР в связи с разработкой Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержание взаимовыгодных экономических отношений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на регулярном брифинге рассказала начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Во время встречи они подтвердили совместное намерение президента [США Дональда] Трампа и председателя [КНР] Си Цзиньпина сохранять давление в отношении нелегальных ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - сказала она. Кроме того, дипломаты затронули тему "двусторонних экономических отношений", которые, как отмечают в Вашингтоне, должны быть взаимовыгодными.