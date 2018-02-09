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Работа правительства США частично приостановлена


Работа правительства США частично приостановлена, поскольку Конгресс пока так и не смог принять законопроект о временном его финансировании из-за продолжающейся дискуссии вокруг соглашения по бюджетным вопросам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Остановка работы правительства может продлиться лишь несколько часов, поскольку Палата представителей и Сенат планируют провести новое голосование по законопроекту утром в пятницу.

 




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