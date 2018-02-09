Красноречивые свидетели истории: Серебряная чаша эллинистической эпохи

Армянское нагорье является одной из колыбелей металлообработки, художественная обработка металлов имеет здесь тревнейшие традиции. Однако – вплоть до последнего времени, торевтика Армении эллинистической эпохи была почти неизвестна. И только благодаря находкам при раскопках в Гарни, Арташате, Сисиане удалось случайно обнаружить артефакты, которые позволили судить о развитии подобных форм металлообработки на территории Армении. «Арменпресс» продолжает представлять хранящиеся в Музее истории Армении эксклюзивные образцы сосудов.

На этот раз сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян ознакомила нас с найденной в 1970 году при раскопках мавзолея в Сисиане чашей. Этот мавзолей 2-тысячелетней давности оказался богат на эксклюзивные артефакты той эпохи.

Здесь были обнаружены серебряные кубки, чаши, кувшины и прочая утварь с уникальными элементами художественного оформления.

Одна из находок отличается своим раскошным оформлением. Она датируется половиной первого века до н.э., чаша – полусферическая, изготовлена литьем, орнаменты на ней выгравированы и вычеканены. На поверхности чаши изображены ветви и кисти винограда, с орнаментом в виде борозд, листьев. На дне чаши – концентрические окружности. Работа настолько тщательная, что на гравировке видны даже прожилки виноградных листьев.

«Подобные сосуды были обнаружены в Марастане – у Негавенда (Берлинский музей) и на Ближнрм Востоке (Стокгольмский музей). Хотя и сисианская чаша имеет некоторые подобия с указанными образцами, она, тем не менее, отличается от них. Несомненно, что все эти сосуды принадлежат одной эпохе и являются изделиями единого происхождения, возможно, из одного и того же цеха»,- сказала она.

Что касается места производства, то предполагается, что это было восточное побережье Средиземного моря, в частности, Сирия, Малая Азия, Пергамон, Родос. Эти места славились своими изделиями из серебра. Хотя и не сиключно, что в нашем случае чаша – местного производства. На территории Армении мастерские по производству художественных изделий из металлов были известны еще в ахеменейскую эру.

По словам Джульетты Карапетян, возможно, что эти мастерские сохранялись и в эпоху эллинизма, и параллельно – были созданы и другие. Интересно и то, что орнамент в виде остролиста (sagittaria) были разпространены на данной территории в урартскую, ассирийскую и ахеменейскую эпохи.

Эта чаша демонстрировалась в Нанте, Арле, Тегеране.

Ани Даниэлян