Посетивший Арцах шведский депутат считает, что для установления мира следует прекратить военные действия

Нет другой дороги к миру, кроме как диалог и доверие. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посетивший недавно Арцах шведский депутат Европарламента Ларс Адактуссон.

«Меня пригласили в Арцах от имени Армянского союза правосудия и демократии Европы: моей миссией являлось глубже изучить ситуацию в регионе, чтобы поделиться этим знанием в Швеции и в Евросоюзе. Это был мой первый визит в НКР, могу сказать, что НКР находится в изоляции. Несмотря на это, народ здесь делает все возможно лучшее, проводит реформы, которые, безусловно, приблизят их к свободному миру. Я был крайне впечатлен положительным настроем людей, которых я встретил здесь»,- сказал шведский депутат Европарламента Ларс Адактуссон.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ предлагают оптимальную возможную дорогу на пути к миру в этом регионе.

«Я поддерживаю те их шаги, которые предпринимаются для расширения возможностей наблюдателей на линии соприкосновения, и думаю, что установлению мира должно предшествовать прекращение военных действий»,- сказал шведский депутат Европарламента Ларс Адактуссон.

По его словам, одной из причин столь трудного урегулирования является конфликт между целями.

«Право народа НКР на самоопределение, право беженцев на возвращение, международное право и жизнеспособный путь к демократии и правам человека для народа НКР – вот аспекты, которые должны быть учтены в процессе мирного урегулирования»,- сказал шведский депутат Европарламента Ларс Адактуссон.

По его словам, он лично работает над укреплением более активной роли ЕС в сотрудничестве с Арцахом.

«Я поднимал перед комиссаром ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини вопрос о том, почему до сих пор особый представитель ЕС на Южном Кавказе не посетил НКР»,- сказал шведский депутат Европарламента Ларс Адактуссон.

Сюзи Мурадян