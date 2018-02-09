Цены на цветные металлы - 08-02-18

ЛОНДОН, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.73% и составила 2163.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.43% и составила 6879.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.58% и составила 2525.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.11% и составила 13080.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.17% и составила 21375.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.04% и составила 3407.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.62% и составила 81500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.