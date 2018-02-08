Из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 7 и 8 февраля, раскрыто 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 7 случаев обнаружения наркотиков, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 15 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 3 случая взяточничества, 2 случая незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю присвоения, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога или служебной халатности, фальшивомонетничества и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 2 человека погибли, 23 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.