Заявления президента Азербайджана являются предметом насмешек

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о «превращении Еревана в азербайджанский город» или представлении Еревана как «исторического азербайджанского города» стали предметом насмешек. Об этом в беседе с Арменпресс сказал востоковед Вардан Восканян.

Ильхам Алиев призвал оказать большее давление на Армению и сделал еще несколько подобных заявлений на 6-м съезде партии «Ени Азербайджан».

«Это очередное бессмысленное заявление диктатора Азербайджана. Очевидно, что заявления Алиева «вернуться в Ереван» или «сделать Ереван азербайджанским городом» направлены на заверение отсталых классов Азербайджана в том, что их президент может предпринять серьезные силовые меры для решения проблем с Арменией.

Любой уважающий себя человек, который более или менее знает азербайджанцев и эту страну, знает также, что Ереван никогда не был азербайджанским. У Еревана есть четкая история, и она известна всему миру, и подобным заявлениям Алиев только повышает свою репутацию среди отсталых людей», - сказал Восканян, добавив, что нормальные люди даже в Азербайджане не верят этим объявлениям.

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов также оценивает заявления Алиева как бессмысленные и смешные. В интервью Арменпресс Шармазанов сравнил содержание объявлений Алиева с объявлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«Смешно, когда президент страны, история которой не насчитывает даже 100 лет, говорит об исторических землях. Бесполезно давать какие-то советы Алиеву, но в любом случае он должен читать древних историков, например Страбона, чтобы получить некоторые знания о древних корнях Армении и армян», - сказал вице-спикер.

Он также призвал глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества сосредоточиться на заявлениях Алиева и сделать соответствующие выводы.