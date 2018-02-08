Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию: Тигран Балаян о заявлении президента Азербайджана

Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, коснувшись заявления президента Азербайджана о том, что нужно «больше давить на Армению».

«Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию. И понеслось... Кстати, им же сказано, что в Азербайджане обеспечены все основные свободы», - написал Балаян в Твиттере.

Президент Азербайджана выступил с заявлениями о давлении на Армению в ходе съезда правящей партии «Ени Азербайджан».