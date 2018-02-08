Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию: Тигран Балаян о заявлении президента Азербайджана


Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, коснувшись заявления президента Азербайджана о том, что нужно «больше давить на Армению».

«Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию. И понеслось... Кстати, им же сказано, что в Азербайджане обеспечены все основные свободы», - написал Балаян в Твиттере.

Президент Азербайджана выступил с заявлениями о давлении на Армению в ходе съезда правящей партии «Ени Азербайджан».




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации