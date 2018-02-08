Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в Алматы главами правительства Армении и Белоруссии. Посол Назарян подчеркнул, что после встречи с армянским коллегой премьер-министр Беларуси поставил задачу активизировать экономические связи с Арменией и дал соответствующие поручения руководителям различных ведомств. Рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Беларуси, в ближайшем будущем посетит Армению.

Карен Карапетян выразил уверенность в том, что есть широкие возможности и потенциал для развития двусторонних экономических связей. В контексте реализации программы премьер-министр и посол Беларуси рассказали о возможностях реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, включая животноводство, сельскохозяйственное производство, информационные технологии, транспорт, туризм, диверсификацию полетов, участие белорусских компаний в свободной экономической зоне в Мегри и ряд других вопросов.