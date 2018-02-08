Премьер-министр Армении посетил министерство культуры

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 8 февраля посетил министерство культуры, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Армен Амирян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.