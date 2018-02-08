Кандидат в президенты от Республиканской партией Армении Армен Саркисян встретился с членами клуба выпускников Российско-армянского университета (РАУ) по инициативе ректора вуза Армена Дарбиняна. Как сообщает Арменпресс, Армен Саркисян отметил, что с удовольствием принял приглашение, а также выразил желание встретиться с другими представляющими другие вузы, научную и образовательную сферы молодыми людьми.

«Я убежден, что в Армении много молодых и талантливых молодых людей, обладающих знаниями и энергией. Для меня одним из самых важных моментов является то, что если я что-то сделаю, я сделаю это для вас, поскольку вы находитесь в центре всех наших усилий, борьбы и целей», - сказал Саркисян

Молодежь, занимающаяся информационными технологиями, бизнесом, журналистикой, общественными отношениями, экономикой, политологией, имела возможность задать вопросы и представлять свои ожидания. Темы широко варьировались - от экономики до культурного туризма и репатриации.

«Формула очень проста. Мы должны одерживать победы, иметь достижения и ценить их. Мы не можем регулярно говорить, что все плохо, когда в этой стране много хороших вещей. Давайте сделаем все более заметным», - сказал Армен Саркисян, добавив, что, когда соотечественники из диаспоры увидят в Армении достижения и успех, они также вернутся на Родину.