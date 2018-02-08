Глава Совбеза Ирана: деятельность США угрожает человечеству уничтожением

Соединенные Штаты пытаются разрушить систему международных договоров и движутся по пути к уничтожению человечества. Такое мнение высказал в четверг секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана генерал Али Шахмани, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Американское руководство своими действиями пытается разрушить устоявшуюся систему международных договоров и уничтожить все человечество", - цитирует его агентство Тасним.

По его словам, США считают Иран препятствием для продвижения своих "незаконных политических проектов" на Ближнем Востоке. "Америка всеми способами пытается использовать боевиков террористических организаций в информационной и экономической войнах, чтобы навредить национальным интересам Ирана", - убежден Шахмани. По словам генерала, противостояние планам США, "направленным на распространение радикализма в мире, требует особого внимания и подготовленности".

По мнению Шахмани, сейчас мировое сообщество сталкивается с проблемами, которые "силы агрессоров создают в конкретных странах и таким образом пытаются оказать на них влияние".





