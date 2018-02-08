Верховный духовный совет выразит позицию в связи с ситуацией в армянском патриархате Стамбула

В связи с полученным из канцелярии губернатора Стамбула письмом возникла новая ситуация в Стамбульском патриархате Армении: турецкие власти не признают избрание архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем патриарха. В этой связи Арменпресс побеседовал с директором Информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина Ваграмом Меликяном.

«Естественно, патриархальные органы должны прокомментировать это письмо. Поэтому в этой ситуации необходимо дождаться решения соответствующих органов Патриархата. Верховный духовный совет затронет этот вопрос во время предстоящей встречи, 20 февраля, и заявит о своей позиции.

Католикос Всех Армян постоянно поддерживает связь с местоблюстителем патриархата и епископами церкви. Его Святейшество ожидает, что соответствующие органы церкви преодолеют существующую ситуацию в соответствии с конституцией Патриархата и законами церкви», - сказал Ваграм Меликян.

Офис губернатора Стамбула с опозданием откликнулся на письмо армянской стороны, посланное несколько месяцев назад в связи с выборами армянского патриарха, заявив, что не признает архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем патриарха.