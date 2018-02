Американский режиссер Дэвид Литч, известный по фильмам "Дэдпул 2" (Deadpool 2, 2018), "Взрывная блондинка" (Atomic Blonde, 2017) и "Джон Уик" (John Wick, 2014), может в ближайшее время приступить к съемкам спин-оффа серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду интернет-издание The Hollywood Reporter.

На данный момент известно, что кандидатура Литча для съемок картины является наиболее подходящей, и кинокомпания Universal Pictures уже начала переговоры с ним. Сценарий к новой киноленте уже готов. Над ним трудился Крис Морган, который работал над сценариями к шести частям франшизы. Дата выхода картины назначена на 26 июля 2019 года.

Главными персонажами спин-оффа "Форсаж" станут специальный агент Люк Хоббс и наемник Деккард Шоу, которых играют Дуэйн Скала Джонсон и Джейсон Стэйтем. Другие детали сюжета пока не разглашаются.

Первая часть "Форсажа" вышла на экраны в 2001 году. В настоящее время кассовые сборы от проката франшизы в мире превысили $5 млрд. Восьмая часть собрала в прокате за первый уикенд около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю.