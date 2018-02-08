"Ростелеком" задумался о продаже своей дочки в Армении

ПАО "Ростелеком" может продать свой фиксированный бизнес в Армении - компанию GNC-Alfa. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, "межстрановая синергия не очевидна". "Мы думаем о том, как наиболее эффективно организовать работу там, может быть, в том числе, и через продажу", - сказал он.

Армения - первая страна ближнего зарубежья, в которой "Ростелеком" начал предоставлять услуги частным клиентам. Российская компания приобрела 75% минус 1 акция армянского оператора за $22,5 млн в феврале 2012 года.

Ранее компания не исключала, что будет продолжать приобретение операторских активов в СНГ. Однако GNC-Alfa так и осталась единственным зарубежным активом "Ростелекома".