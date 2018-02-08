Twitter получила квартальную прибыль впервые в своей истории

Американская компания Twitter Incorporated. которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале 2017 года получила чистую прибыль впервые за свою 12-летнюю историю, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $91,1 млн, против убытка в размере $167 млн, за сопоставимый период 2016 года.

Квартальная выручка Twitter повысилась на 2%, до $731,6 млн при ожидавшихся рынком $686,1 млн. Выручка от рекламы увеличилась на 7% в годовом выражении.

Количество пользователей Twitter (активность учетной записи не реже раза в месяц) практически не изменилось за квартал и выросло на 4% в годовом выражении, составив 330 млн человек. Эксперты ожидали, что число пользователей будет равняться 332 млн человек.