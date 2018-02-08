Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Ночные фейерверки будут оштрафованы на 100 000 драмов


Мэрия Еревана планирует назначить высокие штрафы за незаконное использование фейерверков в городе. Как сообщает Арменпресс, Национальное Собрание Армении обсудило законопроект о внесении изменений в закон о штрафах.

Первый заместитель мэра Еревана Камо Ареян сказал, что первое нарушение будет оштрафовано на 1 млн драмов. Если нарушение будет повторяться в течение одного года, то штраф составит 2 млн драмов.

Также предусмотрен штраф на ночные (с 23:00 до 07:00) фейерверки - 100 000 драмов, а в случае повторения – 200 000 драмов.




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