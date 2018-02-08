Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

Впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Metro.

Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки и Model Alliance. «В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», — прокомментировала Сара Зифф, основательница Model Alliance.

Ранее на Неделе моды в Нью-Йорке, как и на других неделях моды, модели были вынуждены раздеваться на бэкстейдже в присутствии множества посторонних лиц, что нарушало их право на частную жизнь. Кроме того, фотографы, находящиеся за кулисами, без разрешения снимали раздетых манекенщиц и затем публиковали снимки.