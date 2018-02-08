Национальное Собрание Армении обсудило законопроект о запрете импорта машин с правосторонним рулем. Как сообщает Арменпресс, законопроект «О временном запрете импорта транспортных средств с правосторонним рулем» был представлен первым заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагиком Григоряном.

В случае принятия законопроекта запрет будет действовать с 1 апреля по 1 октября 2018 года. По словам заместителя министра, машины с правосторонним рулем представляют опасность для безопасности дорожного движения, поскольку в Армении используется система правостороннего движения.

Запрет будет временным, поскольку в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 2011 года, с октября 2018 года импорт автомобилей с правосторонним рулем будет запрещен в странах ЕАЭС.