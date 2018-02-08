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Армен Саркисян встретился с депутатами Национального собрания Франции


Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян 6 февраля встретился с депутатами Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже

Как сообщили Арменпресс в офисе кандидата, на встрече с депутатом Оливье Дассо было затронуто прогрессивное развитие армяно-французских связей, и в этом контексте была отмечена важность визита президента Армении Сержа Саргсяна во Францию в январе 2018 года.

Оливье Дассо с радостью вспомнил свой визит в Армению в сентябре прошлого года по приглашению Армена Саркисяна и встречу с президентом Армении.




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