Армен Саркисян встретился с депутатами Национального собрания Франции

Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян 6 февраля встретился с депутатами Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в Париже

Как сообщили Арменпресс в офисе кандидата, на встрече с депутатом Оливье Дассо было затронуто прогрессивное развитие армяно-французских связей, и в этом контексте была отмечена важность визита президента Армении Сержа Саргсяна во Францию в январе 2018 года.

Оливье Дассо с радостью вспомнил свой визит в Армению в сентябре прошлого года по приглашению Армена Саркисяна и встречу с президентом Армении.