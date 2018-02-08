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Новоназначенный посол Польши посетил Мемориальный комплекс Геноцида армян


Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Армении Павел Чеплак  посетил Мемориальный комплекс Геноцида армян, где возложил цветы к Вечному огню, минутой молчания воздав дань уважения памяти невинных жертв.

Как сообщает Арменпресс, посла и возглавляемую им делегацию принял исполняющий обязанности директора Музея-института Геноцида армян Геворг Варданян, который представил гостям историю строительства Мемориала, а также объяснил его символический смысл.

Польская делегация также посетила Музей-институт, где ознакомилась с экспонатами. После экскурсии посол Польши оставил запись в Книге почетных гостей.




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