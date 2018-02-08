В соцсетях набирает популярность новый способ борьбы со стрессом
16:03, 8 Февраль, 2018
Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом — они смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло. О необычном феномене рассказал портал Mashable, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.
"Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", — пишет Mashable.