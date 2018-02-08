Путин признался, что у него нет смартфона

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть", - обратился глава государства к ранее выступавшему президенту Курчатовского института, член-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в 2014 году сообщал, что у Путина нет своего мобильного телефона и президент предпочитает использовать "другие виды связи".



