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КНДР показала на параде межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15"


КНДР в четверг продемонстрировала на военном параде в Пхеньяне межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". Трансляцию парада ведет Центральное телевидение КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На мероприятии было показано сразу несколько пусковых установок с "Хвасон-15". Их можно отличить по девяти парам колес.



 




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