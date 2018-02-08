КНДР в четверг продемонстрировала на военном параде в Пхеньяне межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". Трансляцию парада ведет Центральное телевидение КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На мероприятии было показано сразу несколько пусковых установок с "Хвасон-15". Их можно отличить по девяти парам колес.





