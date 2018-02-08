Известно имя знаменосца армянской делегации на Олимпийских играх: Армения показывает беспримерный рекорд в олимпийском движении

На торжественной церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр знамя Армении понесет Микаэл Микаэлян: в истории Олимпийских игр Армения показывает беспримерный рекорд в олимпийском движении – знаменосцами Олимпиад станут 3 члена одной семьи. До Микаэла Микаэляна этой чести были удостоены его мать и брат.

В беседе с «Арменпресс» руководитель армянской делегации Гагик Болшикян сказал, что в шествии будут участвовать спортсмены Катя Галстян, Ашот Карапетян, тренеры Артур Миакэлян, Сейран Арутюнян, главный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян.

Торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится 9-го февраля, в 15:00 по ереванскому времени.

В 1998 на зимней олимпиаде в Нагано знамя Армении несла Алла Микаэлян, в 2014 году на Сочинской олимпиаде это был Сергей Микаэлян – старший брат нынешнего знаменосца Микаэла Микаэляна.