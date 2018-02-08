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DPA: в Германии построят новый командный центр НАТО


НАТО в целях повышения боеспособности собирается построить новый центр планирования, логистики и командования на территории Германии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на собственные источники. По их информации, соответствующую инициативу, которую уже поддержали другие участники альянса, выдвинула министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

В качестве места для возведения нового центра рассматривается регион Кёльна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там уже сейчас есть подходящие мощности, в частности штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера. DPA отмечает, что центр, в котором предстоит нести службу "нескольким сотням человек", не будет интегрирован в командную структуру НАТО и может быть использован в том числе для внутригерманских учений.





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