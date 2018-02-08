В Сети удивились корги, "оседлавшим" пони
В соцсетях набирает популярность ролик с пони, катающим своего "лучшего друга" пса.
Видео, опубликованное жительницей города Боливар, штат Миссури, посмотрели уже более 5,7 миллиона раз, им поделились 93 тысячи человек. В ролике маленькая лошадь с псом породы корги на спине сначала просто стоит, потом начинает бежать. Женщины за кадром реагируют на это бурным смехом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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