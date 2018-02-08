В соцсетях набирает популярность ролик с пони, катающим своего "лучшего друга" пса.

Видео, опубликованное жительницей города Боливар, штат Миссури, посмотрели уже более 5,7 миллиона раз, им поделились 93 тысячи человек. В ролике маленькая лошадь с псом породы корги на спине сначала просто стоит, потом начинает бежать. Женщины за кадром реагируют на это бурным смехом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.