ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК РФ в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть следующим образом:

Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),

Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),

Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),

Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),

Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),

Титов Борис Юрьевич (Партия роста),

Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").