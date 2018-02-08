Ким Чен Ын присутствовал на военном параде в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на состоявшемся в четверг в Пхеньяне военном параде. Соответствующие кадры демонстрирует Центральное телевидение КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ким Чен Ын принял рапорт от командующего парадом, а затем поднялся на трибуны на центральной площади имени Ким Ир Сена, где традиционно проводятся подобные мероприятия.

По данным южнокорейских СМИ, в параде приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. Между тем информации о том, какая именно военная техника была продемонстрирована на параде, пока нет. Он был проведен впервые с апреля прошлого года и приурочен к 70-й годовщине создания Корейской народной армии.





