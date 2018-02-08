Макрон отказался предоставить корсиканскому языку официальный статус

Корсиканский язык не получит на Корсике статус официального. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед властями Корсики в городе Бастия в ходе своей двухдневной рабочей поездки на остров.

Как подчеркнул глава государства, Париж всецело поддерживает стремление корсиканцев развивать двуязычие на острове. "В духе этого двуязычия, которое обогащает нашу республику, мы должны работать вместе. Но билингвизм - это не придание официального статуса двум языкам, хочу сказать вам об этом предельно ясно", - заявил Макрон, выступление которого транслировала пресс-служба Елисейского дворца. "Внутри Французской Республики есть один официальный язык - и это французский", - добавил он.

Отрицательный ответ глава государства дал и на другой ключевой запрос корсиканских националистов и их избирателей - ввести для Корсики особый статус местного резидента, чтобы ограничить круг лиц, имеющих право на сделки с недвижимостью и тем самым ограничить рост цен на этом рынке. Макрон вновь подчеркнул, что такое новшество нарушило бы единое законодательство республики, но не решило бы проблемы.