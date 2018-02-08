Президент Республики Корея встретится с официальной делегацией КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретится 10 февраля с официальной делегацией КНДР, которая прибудет для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Yonhap News со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

"Президент Мун планирует провести встречу и устроить официальный завтрак с делегацией КНДР 10 февраля", - заявил представитель администрации.

Делегация КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане прибудет в пятницу, проинформировало в среду министерство объединения Республики Корея. В ее состав войдет младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.





