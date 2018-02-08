В Армении гранатометчики ЮВО уничтожили легкобронированную технику условного противника

Расчеты ручных противотанковых гранатометов (РПГ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, уничтожили малогабаритные цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, oбучение гранатометных расчетов соединения проводится на высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к участию в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр «АрМИ-2018».

В ходе боевых стрельб военнослужащие выполняют задачи по ведению разведки за мишенной обстановкой, обнаружению малогабаритных целей условного противника, определению расстояния и уничтожению их из гранатомета в дневное и ночное время суток.

Подготовка военнослужащих проводится на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря при порывах ветра более 15 метров в секунду, обильных снежных покровах местности.

Для точного наведения и корректировки огня гранатометов используются беспилотные летательные аппараты.

В середине февраля текущего года пройдет отборочный этап конкурса, где сформированные гранатометные расчеты будут состязаться в индивидуальной гонке с преодолением 5 км дистанции по пересеченной горной местности со стрельбой штатными выстрелами с поражением целей из РПГ-7В.

На практические занятия по подготовке гранатометных расчетов российского соединения в Закавказье привлечено около 100 военнослужащих.