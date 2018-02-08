Сенор Асратян опровергает очередную ложную информацию, распространяемую азербайджанской стороной
Пресс-секретарь Министерства обороны Арцаха Сенор Асратян опровергает очередную ложную информацию, распространяемую азербайджанской стороной, о якобы имевшей место попытке диверсии с армянской стороны и о наличии раненых при этом.
«Написанное не соответствует истине»,- сказал он в беседе с «Арменпресс», добавив, что и не всегда надо отвечать на измышления противника. Как подтвердил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, это дезинформация.
Азербайджанская дезинформация направлена на то, чтобы замаскировать очередное нарушение режима прекращения огня, жертвой которого стал армянский военнослужащий.
Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.
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