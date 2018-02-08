Пресс-секретарь Министерства обороны Арцаха Сенор Асратян опровергает очередную ложную информацию, распространяемую азербайджанской стороной, о якобы имевшей место попытке диверсии с армянской стороны и о наличии раненых при этом.

«Написанное не соответствует истине»,- сказал он в беседе с «Арменпресс», добавив, что и не всегда надо отвечать на измышления противника. Как подтвердил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, это дезинформация.

Азербайджанская дезинформация направлена на то, чтобы замаскировать очередное нарушение режима прекращения огня, жертвой которого стал армянский военнослужащий.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.