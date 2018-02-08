В Пхенчхане зафиксировано уже почти 90 случаев заражения норовирусом

По меньшей мере 86 человек госпитализированы в южнокорейском городе Пхенчхан с признаками норовируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактики заболеваний.

Отмечается, что среди заболевших - сотрудники полиции, охранники олимпийских объектов, а также персонал, занятый в пищевом производстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье признаки норовируса - сильная рвота и диарея - были зафиксированы у 41 сотрудника службы охраны объектов Олимпиады.

Еще более 1,2 тыс. охранников были отстранены от выполнения обязанностей, их отправили на карантин. Их сменили на посту военнослужащие.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.