Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину после того, как "свергнет" экс-премьера, миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзину Иванишили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, после победы на парламентских выборах 2012 года коалиции Иванишвили "Грузинская мечта". На родине он заочно проходит по нескольким уголовным делам. В январе текущего года Тбилисский городской суд приговорил его к 3 годам тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

"Как только мы свергнем Иванишвили, я вернусь (в Грузию — ред.). Я не знаю, буду ли активным политиком в Грузии. Это зависит от грузинского народа. У меня уже есть статус выше политика в Грузии. Я создатель этого государства", — заявил Саакашвили в интервью российскому телеканалу "Дождь".

По словам экс-президента, в Грузии впервые за многие века было создано настоящее государство.

"Это очень большой прорыв и это намного выше, чем быть текущим политиком, участвовать в текущих выборах. Это покруче и поэтому, конечно, никто у меня это не заберет. Это на всю жизнь. Это на века", — подчеркнул Саакашвили.





