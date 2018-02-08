Путин и Эрдоган обсудили новые контакты России, Турции и Ирана по Сирии

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудили по телефону продолжение совместной работы РФ, Турции и Ирана по Сирии и новые контакты в этом формате. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Отмечена значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении, - говорится в сообщении. - Обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях".

Турецкий лидер также выразил президенту РФ соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" российского военного летчика Романа Филипова. "Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. - Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25".