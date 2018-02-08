Рейтинг Трампа в США поднялся до самой высокой за последние семь месяцев отметки

Около 40% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, ставя ему в заслугу прежде всего успехи в сфере экономики. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).

Такой показатель популярности стал самым высоким среди всех аналогичных опросов, проведенных этим университетом за последние семь месяцев, отмечает телеканал CNN. Более половины (51%) респондентов одобряют то, как Трамп решает экономические вопросы. Около 70% участников опроса заявили, что экономика США находится в настоящий момент в хорошем или отличном состоянии (высочайший показатель среди опросов Квиннипэкского университета с 2001 года). Около 75% участников исследования также положительно оценили свое личное благосостояние.

Кроме того, впервые большинство респондентов ответили, что именно Трампа (48%), а не экс-президента Барака Обаму (41%) следует благодарить за нынешнее позитивное состояние экономики США. Для сравнения, в марте прошлого года 67% участников опроса ставили в заслугу экономическое процветание именно Обаме (19% - Трампу).