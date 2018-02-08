Конгрессмен Нэнси Пелоси побила рекорд нижней палаты восьмичасовым выступлением

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступала в среду перед своими коллегами беспрерывно в течение более чем восьми часов, отстаивая права нелегальных иммигрантов. Точнее тех, кто въехал в страну вместе с родителями несовершеннолетними, вырос, учился и работает в США, но до сих не имеет даже вида на жительство, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметила 77-летняя Пелоси, заняв трибуну примерно в 10 часов утра, ее "возмущает отказ республиканцев законодательно решить проблему с этими иммигрантами, не допустить их депортации и позволить им получить гражданство".

Пелоси рассказывала о том, как тяжело живется этим иммигрантам, которых называют Dreamers ("Мечтатели"), поскольку они мечтают стать полноправными гражданами страны, зачитывала их письма, поступающие в Конгресс, с просьбами защитить от высылки, приводила цитаты из Библии.

Пелоси побила рекорд нижней палаты по продолжительности беспрерывного выступления - 5 часов 15 минут, который был установлен в 1909 году конгрессменом Джеймсом Кларком, недовольным реформой торговых тарифов.