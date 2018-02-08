СМИ: в Сирии при ударе коалиции погибли сто бойцов проправительственных сил

Около ста бойцов сирийских проправительственных формирований погибли при ударах коалиции во главе с США, как передает Арменпресс, об этом передает телеканал ABC со ссылкой на источник.

В ночь на четверг альянс сообщил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований. В заявлении также говорилось о том, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Как рассказал телеканалу американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение. По его словам, атака на штаб-квартиру SDF к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, а также танки Т-54 и Т-72.

Кроме того, чиновник сообщил, что коалиция использовала телефонную горячую линию для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе.