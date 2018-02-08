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Во время Олимпийских игр попытаюсь превзойти свой лучший результат: Катя Галстян


Считанные дни остались до открытия XXIII  зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Внимание любителей спорта приковано к Южной Корее. Армению на XXIII  зимних Олимпийских игр в Пхенчхане представляют 3 участников: Катя Галстян, Ашот Карапетян, Микаэл Микаэлян. Накануне открытия игр «Арменпресс» побеседовал с единственной девушкой среди армянских лыжников – Катей Галстян.

- Катя, расскажите о себе, когда вы начали заниматься лыжным спортом?

- Я начала заниматься лыжным спортом в возрасте 15-16 лет. Около 2 лет я только училась.

- Почему вы начали заниматься лыжным спортом?

- Родом я из села Арташен, Ашоцкая область, и у нас нет возможности заниматься другим видом спорта. Мне предложил заниматься лыжами директор спортшколы Гюмри. Уже 4 месяца, как я переехала в Ашоцк, занимаюсь здесь.

- Мечта спортсмена – участие в Олимпийских играх. Что вы хотите почерпнуть на этот раз?

- Еще во время Сочинской олимпиады я не предполагала, что смогу участвовать, и не смогла хорошо подготовиться, однако на этот раз я начала готовиться еще с прошлой зимы.

- Какой опыт вы приобрели в Сочи, который может вам помочь?

- В Сочи я могла пробежать дистанцию лучше, но реально была плохо подготовлена. Во время этих Олимпийских игр попытаюсь превзойти свой лучший результат.

Варвара Айрапетян


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