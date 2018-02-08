Военнослужащий Айк Калантарян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»

8 февраля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Айк Калантарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.