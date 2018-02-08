Военнослужащий Айк Калантарян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
8 февраля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Айк Калантарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.