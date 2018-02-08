Необходимо предоставлять неиспользуемое госимущество для осуществления инвестиционных программ – даже безвозмездно: Карен Карапетян

Часть недвижимости, прикрепленной к госорганам, ГНКО и другим организациям, фактически не используются или используются неэффективно и частично, зафиксировало Управление по управлению государственным имуществом Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 8 февраля заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, при этом расходы на содержание и обслуживание этой недвижимости осуществляется за счет госбюджета.

«Поэтому необходимо задействовать эту недвижимость и в целях реализации инвестиционных программ и создания новых рабочих мест передать ее в безвозмездное пользование или инициировать процесс отчуждения»,- отметил премьер-министр Армении Карен Карапетян. С учетом вышеуказанного, он поручил руководителям республиканских исполнительных органов, областных администраций и мэру Еревана в месячный срок провести инвентаризацию незадействованной недвижимости и представить ее список в Управление по управлению государственным имуществом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начальнику Управления по управлению государственным имуществом Арману Саакяну в месячный срок подытожить информацию и представить в аппарат правительства предложения по передаче в пользование или отчуждению незадействованной недвижимости.