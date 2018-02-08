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Проекты годовых отчетов об исполнении бюджета Еревана на 2017г. и реализации программы развития Еревана на 2017г. будут представлены на общественное обсуждение


В мэрии Еревана состоялось заседание совета по управлению пятилетней программой развития и годовым бюджетом города Ереван при мэре Еревана, которое вёл заместитель мэра Ваге Никоян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
В повестку дня заседания были включены вопросы о вынесение на общественное обсуждение проектов решений Совета старейшин Еревана «Об утверждении отчета о реализации программы развития Еревана на 2017г.» и «Об утверждении проекта годового отчета об исполнении бюджета Еревана на 2017г.». 
Заместитель мэра Ваге Никоян отметил, что годовой отчет о деятельности мэрии Еревана за 2017 год доступен как в печатном, так и электронном виде.
В ходе заседания заместитель мэра подробно ответил на все вопросы членов совета. 
Члены совета по управлению пятилетней программой развития и годовым бюджетом города Ереван, при мэре Еревана, утвердили вопрос о вынесение на общественное обсуждение вышеупомянутых проектов решений Совета старейшин Еревана.


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