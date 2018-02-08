В Грузии загорелся автобус с пассажирами

Автобус загорелся на Рикотском перевале, связывающем западную и восточную части Грузии, минувшей ночью, все пассажиры спаслись, как передает Арменпресс, об этом сообщает Rustavi2.

По предварительным данным, автобус направлялся из ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) в Тбилиси. Во время возгорания в автобусе находилось более 20 человек, которые успели вовремя выйти из него.

Сам автобус полностью сгорел.



